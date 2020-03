Pärleid Eesti inimestelt: kuhu viia karantiini ajal oma tinderikohting välja

Kellegi arvates peaks kodus vastu pidama, kuni saab näost näkku suhelda. Seni peab aga vist e-poest vibraatori koju tellima... Samas märkis teine, et koroona kandub ikka kõikide kehavedelikega ja lähikontaktis. «Ei levi sugulisel teel» on rumal jutt tõesti.

Samas märkis üks Perekooli Tinderi-spets, et kõige parem on välja jalutama minna. Plusse on veel - ei pea arve jagamise pärast muretsema. Talle vastati aga, et ikkagi on vaja 2 meetrit või enam distantsi hoida, muidu hüppab viirus ka tervele inimesele kallale.