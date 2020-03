Pungilegend Villu Tamme: kogenud erakuna on mul kombeks eladagi nagu koduarestis

Anarhistist ristsõnakoostaja on sellise pendeldamise suhtes ühelt poolt mõistev, teisalt keskkonnakaitse seisukohalt kriitiline: «Saan aru, et paljud teevad seda põhjusel, et vajavad puhkust oma perekonnast, nii et suurt midagi siin ära teha ei ole. Kahju, sest need inimesed on peamised linna saastajad müra ja heitgaasidega, nad ju teevad neid mõttetuid sõite ühe arvuti juurest teise juurde üksinda autos istudes. Ühistranspordiga sõidavad tehasetöölised või poemüüjad, kel on päriselt vaja kodust väljaspool töötada. Aga nendegi bussid venivad ummikutes, sest tänavad on ummistanud ilma otsese vajaduseta autodega sõitvad kontoriinimesed. Huvitav, kas eriolukorra lõppedes pöördub kõik samasse vanasse rööpasse tagasi?»