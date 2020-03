Rootsi teivashüppestaar rajas hüppeplatsi vanemate tagahoovi

Expressenile antud lühiusutluses rääkis Duplantis, et ei tee praegu midagi erilist.

«Pole midagi tarka välja mõelnud, harjutan, vaatan telekat ja klõpsin telefonis. See on kestnud vaid neli päeva, seega pean veel uusi tegevusi välja mõtlema,» nukrutses Duplantis.

Harjutamine toimub nüüd kodukootud tingimustes. Maailmarekordiomanik ehitas koos isa Gregiga lapsepõlve kodu tagaaeda konstruktsiooni, kus noormehel on võimalus hüppeid harjutada.

Kuigi aeda rajatud teivashüppeplats ei näi olevat just maailma kõige mugavam, on see siiski Duplantise sõnul tõhusaks abimeheks.