Iisraeli agendid ostsid salaja 100 000 koroonaviiruse testi

The Guardiani teatel alustasid agendid koroonaviiruse testide Iisraeli saatmisega 16. märtsil ja praegu on seal umbes 100 000 testi.

Iisraeli meedia kirjutas, et see koroonaviirusega seotud operatsioon pidi toimuma salaja, kuna osad testid on ostetud riikidest, millega Iisraelil ei ole head suhted.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu esines pressikonverentsil, kus kinnitas agentide kaasamist koroonaviiruse vastasesse võitlusse. Ta lisas, et Mossad kasutab kõiki viise ja vahendeid, mis on nende käsutuses, et koroonaviiruse levimist takistada.

Iisraeli meedia andmetel jäi koroonaviiruse testide ostmise operatsioon poolikuks, kuna osades testimispakettides ei olnud kõike vajalikku.

Ei ole teada, kas selle tõttu käivitatakse uus operatsioon.

8,7 miljoni elanikuga Iisraelis on uue koroonaviiruse nakkuse saanud 427 inimest ja keegi ei ole viirushaiguse tagajärjel surnud.

Laboriarst tegelemas koroonaviiruse kahtlusega inimestel võetud prooviga, et teha kindlaks, kas ta on nakatunud. FOTO: MICHELE CATTANI/AFP/Sxcanpix