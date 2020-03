Anu Saagim langes esimesena 30 000 euro saatest välja

«Mul on kahju esimesena lahkuda! Olen kindel, et Vic läheb lõpuni. Kui nägin võistluse alguses ta silmi, läksid mul jalad nõrgaks,» sõnas Saagim pärast võistlust.

«Tundus, et hoopis Sara tahtis saada talujuhiks, kuid ei, praegu peab selles ametis olema poksija. Tahtsin tekitada kaose ja pinge, sest neid on ka elus vaja,» selgitas Saagim viitega Soome missikaunitarile Sara Chafakile.

«Osad on toredad ja sõbralikud, kuid nende kallistus ei ole soe, vaid sellest õhkub külma. See näitab, et tegemist ei ole ausa inimesega. Sain kiiresti aru, kes on aus ja kes on omakasu peal väljas,» selgitas Saagim.