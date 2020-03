Venemaal mängivad Põhjamaade hokimehed korraldasid riigist põgenemise operatsiooni

Nad tegid seda vastu koduklubi kehtestatud reegleid. Hokimeeste lepingud kehtivad 30. aprillini. Ufas mängiv Rootsi tähtmängija Linus Omark rääkis Expressenile, et see kõik juhtus viimasel hetkel. Hiljem poleks enam võimalik olnud põgeneda!

Omark, kes on KHLi üks palgakuningatest ütles, et lennusõidu maksumuse jagasid mehed omavahel võrdselt.

KHL on praegu viimane suurem hokiliiga, mis veel toimib. Hetkel on liigas mängupaus, kuid matšidega tahetakse jätkata 10. aprillil. Välismängijad jagavad sotsiaalmeedias fotosid, kus mängijate kohal on punane stop-märk, ilmselge sõnumiga, et nende sooviks on liigaga selleks hooajaks lõpparve teha.