Koroonaviirus alistas ka Playboy paberväljaande

«Möödunud nädalal katkes koroonaviiruse tõttu väljaande trükkimine ja laialikanne. Langetasime otsuse, et kohe müügile tulev kevandnumber jääb sel aastal viimaseks. Võimalik, et kui pandeemia on möödas, alustame taas paberväljaandega,» teatas Kohn.