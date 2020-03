Erik Orgu annab soovitusi, kuidas kriisiajal Tinderist kaaslast otsida ja kohtingul käia

«Riigis valitsev eriolukord mõjutab kindlasti lisaks kõigele muule ka inimeste eraelu - täpsemalt kohtingute valdkonda. Aga see ei pea nii olema, sest sinna pole piiranguid pandud, kohtuda ja tutvuda võib ikka,» vastas toitumisspetsialist Erik Orgu Elu24 küsimuse peale, millist nõu annaks tema kõigile vallalistele, kes viirusepaanika keskel ikkagi endale kaaslast otsivad.

Siiski on Orgu arvates nüüd käes aeg, kus tuleb loominguline ja julge olla, sest klassikalised kohtingud on keerulised. «Kohtumiseks tuleb valida mitte rahvarohke koht, mis võib olla linnast väljas mets, mitte populaarne park või raba,» pakkus Orgu esimesena pähe tulnud kohti.

Kes aga on julgemad, need võiksid Orgu arvates ka näiteks helistada ette restorani ja uurida, kas seal on palju või vähe rahvast. «Kui on palju rahvast, siis pigem vaiksem lokaal valida,» soovitas ta.

Samuti on toitumisspetsialisti sõnul praegu mõistlik alkoholi mitte tarbida, kuna see mõjub halvasti immuunsüsteemile. «Seega tuleb oma julguse-tšakra avada,» utsitas Orgu kõiki. «Kokkuvõtteks ütlen, et uute toredate tutvuste loomine teeb hetke olukorras kindasti meele rõõmsamaks.»

Tinderdamisest rohkem vajab nüüd tema sõnul tähelepanu kodus istudes enda keha eest hoolitsemine.

Orgu käest on pandeemia ajal küsitud palju, kas praegu on üldse mõtet toitumist jälgida. «Ja see on täpselt see koht, kus mul jõuab kohale see asi, et kui vähe inimesed tegelikult toitumisest teavad. Tervislik toitumine on vaieldamatult number üks asi, mis aitab immuunsust tugevdada. Siis tuleb magamine, siis tuleb liikumine ja alles seejärel tuleb viiruste tõrjumine.»