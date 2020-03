Endine snuukritäht põeb ülirasket haigust

Endine snuukritäht Willie Thorne teatas, et tal diagnoositi leukeemia. 66-aastane Thorne ütles, et käesoleval nädalal alustab ta Hispaanias keemiaravi. «Saan aru, et kõigil on rasked ajad, aga mul läheb veel hullemini,» kirjutas Briti snuukristaar twitteris.