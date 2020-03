Vormel1 sari teatas, millal planeerib võistlustega alustada

Samal ajal pikendati pilootide suvepuhkust kahelt nädalalt 21 päevale. Tegelikkuses võib paus aga pikemaks muutuda, kuna on oht, et koroonasituatsioon põhjustab F1-sarja meeskondade tegevuses muudatusi. Kuigi F1 tahab alustada hooajaga hiljemalt mai lõpus, siis F1 juht Chase Carey tunnistas readmotorsport.comile, et ta ei oska sarja täpset alguskuupäeva öelda.