Uku Suviste Eurovisiooni ärajäämisest: kõige rohkem on kahju toetajatest

Esimest korda 65-aastase ajaloo jooksul jäetakse Eurovisiooni lauluvõistlus ära. Koroonaviiruse puhang on segi paisanud kõik, nii ka muusikute plaanid.

Uku Suviste võitis Eesti Laulu esimest korda väga mitme katse järel ning jääb nüüd oma suurest võimalusest ilma. Eesti ei kavatse erinevalt mõnest teisest riigist järgmisel aastal sama artisti lauluvõistlusele saata.

Laulja andis nüüd ka «Ringvaatele» intervjuu, kus kirjeldas kurva uudise järel esimesi emotsioone. «Uku, mul on nii kahju,» juhatas saatejuht Grete Lõbu intervjuu sisse.

Suviste tunnistas, et temalgi on kahju, kuid loodab, et tänavused Eurovisioonilood elavad kuulajate südametes edasi. «See samm praeguses olukorras oli ainuõige ja juba natuke etteaimatav,» arvas laulja siiski.

Lõbu päris ka, kas Uku kurvastab. Võit tuli ju viimaks diskvalifikatsioonide ja 2. kohtade järel. «Kui sellest teha telesaade, pakuks see kindlasti konkurentsi saatele «Võimalik vaid Venemaal»,» naljatas laulja.

«Kas ma olen õnnetu? Loomulikult olen natukene,» tunnistas ta. «Mina olen aga pisike mutrike. Pigem tunnen tänu- ja kahjutunnet nende inimeste vastu, kes selle sellele loole kaasa elasid ja hääletasid,» meenutas Suviste.

Filipp Kirkoroviga oli aga plaane tehtud suureks show'ks küll. «Nüüd tagantjärele on hea rääkida,» märkis Suviste lõbusalt. «Olid suured muudatused plaanis, mis puudutasid lavalist osa.» Laulja kinnitas, et see oleks üsnagi kalliks läinud.

Juba 2021 poolfinaalis!

Otse-eetrisse «murdis sisse» ka Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. «Mul on hea meel, et Uku naeratab ja võtab asja positiivselt ning mõistusega,» sõnas Rahula. Loomulikult on tal aga ootamatute arengute pärast kahju.

Aga lõpetamaks õhtut positiivselt, kinnitas Rahula, et Uku on igal juhul Eesti Laul 2021 poolfinaalis. Seda juhul, kui laulja kavatseb ükskõik mis looga osaleda. Sama edastas ka ERR.

«Võimalik ainult Uku Suvistega,» konstanteeris laulja seepeale musta huumoriga.