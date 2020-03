Põhja-Korea eitab koroonaviirusse nakatumisi, kuid ehitab kiirkorras haiglat

Ta sõnas, et haigla peab olema valmis Põhja-Korea Tööpartei asutamise 75. aastapäevaks, mis on 10. oktoobril. Seega peaks haigla valmima 7,5 kuuga.

Lõuna-Korea meedia teatel oli Kim rõhutanud, et see haigla on ehitusprioriteet. See peab valmima võimalikult kiiresti ning teised ehitamised, mis on juba käivitunud, tuleb katkestada.