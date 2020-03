Hispaania Olümpiakomitee president tahab Tokyo mängud edasi lükata

ROK jõudis teisipäeval seisukohale, et pole mingit mõtet ette võtta drastilisi samme ja Jaapani pealinna planeeritud tähtsat spordisündmust edasi lükata või koguni ära jätta. Samas on spordikalender saanud hoop hoobi järel ning paljud Tokyo mängude kvalifikatsiooniturniirid on edasi lükatud.

Avatseremoonia peaks Tokyos toimuma 24. juulil, kuid Blanco on kindel, et mängude planeeritud ajal toimumine oleks äärmiselt ebaõiglane.

«Igapäevased uudised on kõikidele riikidele ebameeldivad, kuid kõige tähtsam on, et meie sportlased ei saa treenida ning seega asetuvad nad mõnede teistega ebavõrdsesse olukorda. Tahame, et olümpiamängud toimuksid, kuid turvaliselt. Oleme maailma mastaabis oluline riik, kuid loetud kuud enne OMi ei ole meie atleetidel võimalik teistega võrdselt mängudeks valmistuda,» sõnas Blanco.