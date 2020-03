Juutuuber Deana Noop valutab koroona ajal südant: teadsin juba ammu, mis tuleb...

Minu süda on valutanud kauem kui viis päeva. Ma teadsin juba ammu, mis tuleb, aga isegi minu ettevaatlik olemus ei suutnud seda selles ulatuses ette kujutada. Osad inimesed teevad mind kurvaks ja teised nii vihaseks, et ma võiks sellest praegu pikemalt kirjutada kui captioni limiit laseks. Aga ma täna ei hakka. Lihtsalt #staythefuckhome 🦠

