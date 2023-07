ARHIIV ⟩ LANGENUD TÄHT! Paavsti pildi rüvetamisest alanud kriis tegi popstaar Sinéad O'Connorist hullumaja patsiendi

«Nad armusid esimesel kohtumisel hullupööra. Vaatamata tohutule armastusele, mis nende vahel on, leidsid nad, et nii kiirelt abiellumine oli surve, millega kumbki hakkama ei saanud. Lisaks muule oli veel see surve, kus rokkstaar oli abielus meediategelasega,» selgitas O'Connori sõber laulja teise abielu purunemise tagamaid.

Ka see abielu purunes ning O'Connor süüdistas selles ennast. «Steve on armas, nii et see pole tema süü, vaid minu... see oli erakordselt õnnelik abielu. Mul on südamest kahju, et see purunes,» tunnistas ta pärast lahutust.