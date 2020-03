Raske minevikuga näitlejatar Amanda Bynes saab emaks

A post shared by Amanda Bynes (@amandabynesreal) on Mar 9, 2020 at 6:34pm PDT

Problemaatiline staar naasis Instagrami septembris ning on alates sellest ajast järjepidevalt sotsmeediasse endast uusi pilte lisanud. Möödunud aasta lõpus jagas ta sotsiaalmeedias aga pilti oma uuest tätoveeringust – südamest, mis asetseb staari põsel.



Kuigi Bynes on kaasa teinud mitmetes Hollywoodi filmides, tuntakse teda siiski rohkem tänu tema «vägitegudele» eraelus. Staari allakäik algas 2010. aastal, mil ta hakkas veidralt käituma. Näiteks sõnas ta toona, et teeb näitlemisega lõpparve, sest talle ei meeldi see. Hiljem võttis ta selle väite muidugi tagasi.



2012. aastal sattus ta politseiga sekeldustesse. Toona süüdistati teda purjuspäi autorooli istumises ja politseauto riivamises. Bynes polnud süüdistusega päri ja palus abi president Barack Obamalt, säutsudes Twitteris: «Hei, Barack Obama. Ma ei tarbi alkoholi. Palun vallanda politseinik, kes mu vahistas. Samuti ei põgenenud ma õnnetuskohalt. Lõpp.»



Aasta hiljem teatas ta, et mitmed maailmastaarid on inetud. Koledad olid näitlejatar sõnul näiteks Jay Z, Drake, Zac Efron, Miley Cyrus ja Rihanna. Seevastu kõigest kuu hiljem kirjutas ta Drakele, et armastab teda. Lisaks tegi ta samal aastal lõkke ka naabri sissesõiduteele ja kallas oma koera bensiiniga üle. Bynes oli siis viis kuud sunniviisilise psühhiaatrilise järelevalve all.



2014. aastal toimetati ta Californias taas psühhiaatriahaiglasse sundravile.



2017. aastal teatas naine, et läks tagasi kooli ning õpib õmblema. Lisaks plaanis Bynes naasta ekraanidele: «Ma igatsen näitlemist ja ma tõepoolest hakkangi sellega uuesti tegelema. Tahan minna telesse, teeksin mõne külalisrolli sarjades, mis mulle meeldivad ja ka peaosa kuskil seriaalis.»