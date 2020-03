Bill Gates hoiatas juba viis aastat tagasi: me ei ole järgmiseks epideemiaks valmis

Youtube'i kanalil TED on üleval Bill Gatesi kõne 2015. aasta märtsist. Selle teemaks oli haigusepuhang ehk epideemia.

«Kui mina olin laps, oli katastroofiks, mille pärast kõige enam muretseti, tuumasõda,» alustas Gates ja kirjeldas lühidalt, kuidas tuumasõja hirmus oli paljudel punker ja seal konteiner toidu ning veega.

Gates väitis viis aastat tagasi, et tänapäeval ei ole globaalse katastroofi suurim oht aga tuumaplahvatus vaid pigem gripiviirus. «Kui miski tapab üle kümne miljoni inimese järgneva paari aastakümne jooksul, on see suure tõenäosusega väga nakkav viirus mitte sõda.»

Me ei ole järgmiseks epideemiaks valmis.

Oma väidet põhjendas Gates sellega, et tuumameetmetesse on investeeritud suuri summasid, kuid epideemia peatamiseks mõeldud vajalikesse süsteemidesse on investeeritud väga vähe.

«Me ei ole järgmiseks epideemiaks valmis,» rõhutas Gates 2015. aasta märtsis.

Oma kõnes tõi Gates näitena välja Lääne-Aafrika Ebola epideemia (mis toona veel kestis – toim) ning tõdes, et seoses sellega ei olnud probleemiks süsteem, mis hästi ei toiminud. «Probleem oli selles, et meil ei olnudki süsteemi.»

Gates tõstis esile kolm olulist punkti, mis Ebola epideemia puhangu ajal puudulikuks jäid: jälgimine ja andmed, meditsiinitöötajad ning ravi.

Järgmine epideemia on dramaatiliselt laastavam kui Ebola.

«Asjaolu, et need elemendid puuduvad, on ülemaailmne ebaõnnestumine,» nentis Gates viis aastat tagasi ja hoiatas: «ettevalmistamata jätmine võib lubada, et järgmine epideemia on dramaatiliselt laastavam kui Ebola.»

Ebola epideemia puhang oli põhiliselt kolmes Lõuna-Aafrika riigis ning kestis aastaid. Suri üle 10 000 inimese. «On kolm põhjust, miks see rohkem ei levinud. Esimene on see, et tervishoiutöötajad tegid palju kangelaslikku tööd. Teine on viiruse olemus (see ei levi õhu kaudu) ning kolmandaks, ja see on lihtsalt õnn, see ei pääsenud paljudesse linnapiirkondadesse,» loetles Gates.

«Järgmine kord ei pruugi meil nii palju õnne olla,» hoiatas miljardär ja tõi näiteks, et inimesed võivad saada viiruse, mille ajal tunnevad nad end ka nakatunult piisavalt hästi, et nad istuvad lennukile või lähevad turule.

Gates näitas ekraanil mudelit 1918. aasta gripiviiruse põhjal, mis levis õhu kaudu. «See (õhu kaudu leviv viirus – toim) leviks ülemaailma väga, väga kiiresti.»

Bill Gates tõi näiteks 1918. aasta Hispaania gripi, haiguspuhang, mis levis ülemaailma ja tappis üle kolmekümne miljoni inimese. FOTO: Kuvatõmmis Bill Gatesi videost / TED Youtube kanal

Oma kõnes tõi Gates välja mõned olulised punktid, mille abiga on võimalik epideemiate võitlemiseks kasutatavat süsteemi arendada. «Meil on kõigi teaduse ja tehnoloogia eelised. [...] Meil on mobiiltelefonid, satelliitkaardid, bioloogilised edusammud [...], meil on olemas vahendid, kuid need vahendid tuleb panna üldisesse ülemaailmsesse tervisesüsteemi ja me vajame valmisolekut,» rõhutas Gates mitu aastat tagasi.

«Mul ei ole selle (valmisoleku vahendid - toim) täpset eelarvet, kuid olen üsna kindel, et see on võimaliku kahjuga võrreldes väga tagasihoidlik,» pakkus Gates ja tõi näiteks, et Maailmapanga hinnangul läheks ülemaailme gripiepideemia maksma kolm triljonit dollarit.

«Ja meil oleks miljoneid ja miljoneid surmajuhtumeid. [...] Minu arvates peaks see olema kindlasti prioriteet. Paanitsemiseks pole põhjust. Me ei pea varuma konserve või keldrisse peitu minema. Aga me peame tegutsema, sest aeg ei ole meie poolel.»