Koondatud sekretär: mina saan ühe lapsega hakkama, aga kui sul on mitu last ja töötustress

Marta (Nimi naise palvel muudetud - toim) on 39-aastane ja töötas kuni 18. märtsini autoäris. See oli päev, kui ülemused kutsusid ta enda juurde.

«See koondamise asi tuli nagu välk väga selgest taevast. Kutsuti kabinetti ning teatati, et kuna müügid on langenud ja peab tegema ümberkorraldusi siis on võetud vastu väga raske otsus,» kirjeldas naine Elu24-le ja lisas, et arvas tol hetkel, et osa töötajaid saadetakse lihtsalt koju puhkama.

«Aga siis öeldi välja, et oleme koondatud,» sõnas Marta ja lisas, et nende ettevõttest koondati neli inimest ja osa saadeti ka palgata puhkusele. Põhjus koondamiseks oli Marta ülemuste sõnul lihtne. «Pole lihtsalt enam tööd, sest keegi ei telli kaupa, ei tule kohale. Maja on tühi,» lisas Marta.

Marta tunnistas, et temal on küll pisut lihtsam, sest laenukoormus ei ole suur. «Mu plika saab iseseisva õppimisega hakkama ja mul on üks laps. Küll aga need pered, kellel on rohkem lapsi, peavad lisaks olemasolevale stressile, mida sundpuhkus ja pausi peal olev palk tekitab, ka lastega õppima,» tõdes Marta. Tema arvates saab eriti raske olema just neil, kes elavad üürikorterites, või kellel on suur eluasemelaen kaelas ja autoliisingud maksta.

Seega leib Marta, et kogu see jutt, et nüüd on aeg perega lähedasemaks saada, ei pruugi tõele vastata. «Paraku usun, et tuleb hoopis tülisid, sest keegi kunagi pole olnud sellises olukorras. Ei oska säilitada rahu,» arvas Marta.

Niisama puhkama ei kavatse Marta kindlasti jääda, kuid samas arvab, et isegi kui ta nüüd kohe kuskile kandideerib, siis ei pruugi keegi teda vestlusele kutsuda, sest keegi ei tea, mis edasi saab.

Kiire tegutsejana on Marta juba ka töötukassaga suhelnud. «Pean minema kohale siis, kui leping lõppeb. Või siis digitaalselt ennast töötuks kirja panema. Mõtlen, et tavaliselt inimesed peale koondamist puhkavad. Aga mina ei saa seda endale lubada, sest koondatuid tuleb järjest juurde, ja siis, kui ma ärkan, et peaks tööle minema, siis on konkurents juba kes teab kui suur,» arutles ta.

Töötukassa teatas sel esmaspäeval, et töötuks registreerimine kasvas eelmisel nädalal ja 22. märtsi seisuga on registreeritud töötuid 38 629. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on registreeritud töötute arv kasvanud 16 protsenti, aasta tagasi oli töötukassas arvel 33 390 inimest.

Kollektiivsetest koondamistest teatas töötukassale eelmisel nädalal 18 ettevõtet, esialgsetel andmetel koondatakse 261 inimest. Kollektiivsetest koondamistest 8 olid sellised, kus ettevõte märkis, et raskused on tekkinud COVID-19 pandeemiaga, töökohti koondatakse kokku 60.