Moekunstnik Aldo Järvsoo isetehtud kaitsemaskidest: mõistus planeedile Maa tagasi ja kohe!

«Seadus kaitseb kõiki kodanikke, isegi kui osad asjad võivad tunduda imelikud. Samamoodi kaitsevad väljatöötatud standardid nakatumise eest ja DIY (isetehtud – toim) maskid ei allu ühelegile standardile,» rõhutas Järvsoo veelkord.

Lõpetuseks mainis moekunstnik üleüldiselt eriolukorda ja tunnistas, et usaldab Terviseametit ning loodab, et nad peavad sellele pingele vastu.

«Koormusele, mille eest neid ei hoiatanud üksi riigi palgal olnud teadlane, viroloog, ministeerium ega poliitik. Palun hoiduge Terviseameti koormamisest telefonikõnedega, e-kirjade, soovituste ja ettepanekutega – neil on piisavalt koormust ning nad suudavad selle olukorra lahendada – see on ainus, millele me saame loota.»

Kõige lõppu kirjutas Järvsoo palve: «palun, lõpetage!»

Mu eesmärk ei olnud kedagi hukka mõista.

Järvsoo ei too oma postituses täpselt välja, millisele isetehtud kaitsemaskide üleskutsele/agitatsioonile moekunstnik reageeris. «Kuna mu eesmärk ei olnud kedagi hukka mõista vaid enda seisukoht välja ütelda, siis jätsin agitatsiooni eestvedaja mainimata,» kommenteeris Järvsoo Elu24-le.

Postituse kommentaarides on üks kodanik viidanud luuletaja ja laulja Kristiina Ehini Facebooki postitusele, milles eestlanna kutsub maske tellima.

«Tellisin kaks maski kõigile pereliikmetele, sh oma emale. Väljaspool kodu inimestega kokku puutudes peame olema väga ettevaatlikud. Mask aitab meeles pidada, et me ei puudutaks kogemata nina, suud või silmi. Kui peaksime enda teadmata olema viirusekandjad, aitab mask kaitsta teisi näiteks juhusliku aevastuse eest. Kandmise ajal ei tohi maski puudutada. Eemaldada tuleb see kõrvatagusest kummipaelast hoides ning soovitavalt kohe pesta,» kirjutas Ehin Facebookis.

Luuletaja viitas postitusega Tartu õmblussalongile, mis müüb isetehtud maske viie euro eest.

Järvsoo postituse all on üks kodanik mainitud, et eile ilmus sotsiaalmeediasse Kuressaare haigla poolt näomaskide tegemise õpetus.

«Meile on laekunud hulgaliselt küsimusi maskide õmblemise kohta. Siin ta nüüd on! Kuressaare Haigla pikaajalise tööstaažiga õmbleja õpetab näomaski tegemist,» põhjendati video-õpetuse postitamist haigla ametlikul Facebooki lehel.

Postituse all tundis üks kodanik huvi, kas haiglal oleks vaja, et kogukond neile maske teeks. Haigla sotsiaalmeediakonto alt vastati: «Igasugune abi on oodatud!». Kommentaarides rõhutati Kuressaare haigla konto haldaja poolt, et ei tohi unustada maski hooldust – «rusikareegel, keeta».

Haigla postituse alla jäeti ka kriitilisem kommentaar, kus sarnaselt Järvsoole peeti isetehtud kaitsemaske pigem kahjulikuks: «Kohendamise ja mittetagatud hävitamise tõttu peetakse Euroopa maades peetakse maski selle kandjale pigem ohuallikaks kui kaitseks.»

Järvsoo Facebooki postitus seoses kaitsemaskidega algatas pikema arutluse; osad olid moekunstnikuga nõus aga osad mitte. Üks kommenteerija nõustus maskide kriitikaga, kuid põhjendas, miks ta siiski maski kannab: