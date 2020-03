Jeremy Clarkson on koroonaviiruse epideemia ajal ilma nii elektrist kui WC-paberist

Praegune Amazoni saate «The Grand Tour» saatejuht kirjutas 15. märtsil Twitteris, et ta kodus on elektrikatkestus ja ta ei tea, millal elektri tagasi saab.

«Oleme eriolukorras ja võimalik, et tuleb harjuda elama ilma paljude asjadeta, mida seni pidasime enesestmõistetavaks. Tundub, et koroonaviirus on hakanud mõjutama ka Briti alajaamu,» sõnas tuntud autosaatejuht.