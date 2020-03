PARADIISIS LÕKSUS ⟩ Maailmarändur Juhani Särglep: oleme sunnitud kriisi lõpuni Indoneesiasse jääma

«Oleme lõksus Balil ja ei saa siit ära,» lausub Juhani Särglep. Maailmarändurist sisulooja nendib, et kuigi kliima mõttes pole tegemist halvima kohaga, kus kinni olla, peab arvestama puuduliku haiglasüsteemiga. «Tänase seisuga on siin üldine olukord rahulik. Poodides on söök ja esmatarbekaubad olemas. Turiste on saarel vähe, kuid endiselt liigub inimesi nii rannas kui ka kohvikutes. Kaheks nädalaks suletakse koolid ja kutsutakse inimesi vähem avalikes kohtades sotsialiseeruma,» kirjeldab ta praegust elu paradiisis. Juhani lisab, et ametlikke koroonaviiruse juhtumeid on küll Indoneesias vähe, kuid usub, et liikvel on palju väärinformatsiooni ja mitteametlikke juhtumeid.

«Räägitakse palju lennujaama sulgemisest, kuid otsuseid veel vastu võetud ei ole. Isiklikult usume, et selle nädala jooksul suletakse lennujaam viiruse leviku tõkestamiseks,» spekuleerib Särglep. «25. märtsil on Balil iga-aastane vaikusepäev – sel päeval on juba traditsiooniliselt planeeritud lennujaama ja terve saare tegevuse peatamine.»

Kuigi välisministeerium on soovitanud kõigil välismaal viibivatel eestlastel koju naasta, pole see kahjuks enam Juhani ja Katri jaoks võimalik. «Enamik Eestisse saabuvaid lennuliine on juba ajutiselt suletud ning uued piirangud riikide poolt jõustuvad lühikese etteteatamisega. Oleme sunnitud kriisi lõpuni Indoneesiasse jääma,» nendib Juhani.



Särglepa sõnul läheb nende lähedastel ja perel Eestis rahulikult. «Ollakse kodus, tehakse tööd ja loodetakse parimat. Meie soovime kõigile Eestis ja Euroopas rahulikku meelt ja kiiret taastumist. Hetkel on keerulised ajad, kuid kõik on mööduv,» püsib ta siiski lootusrikkana.

«Kannatada ei saa mitte ainult muusikud ja meelelahutussektor, vaid terve majandus. Paljud väikeettevõtted on juba praegu koroonaviiruse poolt põhjustatud majanduse aeglustumise tõttu sunnitud uksed sulgema. Turism on hetkel saanud kõige suurema tagasilöögi. Restorani- ja jaemüük on vähenenud ja üritused terves maailmas on tühistatud. Ka meie oleme kaotanud palju töid ja suure osa planeeritavast sissetulekust,» tunnistab Juhani. «Lähitulevik ei tõota tulla lihtne, kuid sellest hoolimata usun ma, et see kõik on ikkagi hea.»

«Asjad normaliseeruvad, turud ja majandus taastuvad ja paljud meist, kes juhivad väikeettevõtteid, on tänavuse koroonaviiruse kogemuse tõttu targemad,» arvab ta. «Saame aru, et palju tööd saab teha ka distantsilt ja loodetavasti muutume seeläbi palju säästlikumaks. Mina isiklukult olen taolist distantsilt töötamist juba kaua harrastanud.»

«Töö saab tehtud ja inimesi saab usaldada – selline töösuhe võib meie kõigi elustiil püsivalt paremuse poole viia. Lisaks usun, et pärast majanduse tasakaalustumist investeeritakse palju tervishoiuga tegutsevatesse ettevõtetesse, tehnoloogiaettevõtetesse ja idufirmadesse. Muusikutel on rohkem teemasid, millest lugusid kirjutada ja kunstnikel rohkem inspiratsiooni kunsti loomiseks,» arvab Särglep, et tänu koroonaviirusest põhjustatud kriisiolukorrale saame me kõik tulevikuks paremini valmistuda.