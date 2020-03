Donald Trump vihastas hiinlased välja, nimetades koroonaviirust Hiina viiruseks

Hiina võimude teatel on tegemist sildistamise ja Hiina maine kahjustamisega, teatab bbc.com.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang teatas, et USA peaks tegelema oma asjadega ja mitte stigmatiseerima Hiinat hoolimata sellest, et epideemia seal 2019. aasta detsembris algas.

Möödunud nädalal teatas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng, et koroonaviiruse levimises pole süüdi mitte hiinlased, vaid hoopis USA sõdurid, kellega see viirus Hiinasse jõudis ja kohalikke nakatas.

USA välisminister Mike Pompeo sõnas selle peale, et Hiina peaks koroonaviiruse kohta valeinformatsiooni levitamise lõpetama ja mitte süüdistama teisi epideemia puhkemises.

Maailma Terviseorganisatsioon WHO hoiatas juba varem, et uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 ja viirushaiguse Covid-19 seostamine mingi riigi, piirkonna või rahvusega on stigmatiseerimine.