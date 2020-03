VAATA TASUTA ⟩ Ken Saan avaldas doki staaradvokaat Monika Mägist

«Paljud küsinud ja kinod suletud... jooksis Artises ja Sõpruses. Seega siin täispikkuses «Monika» (Monika Mägi) dokk. Olgu see siis väike panus, et inimesed siin-seal ringi ei sahmiks,» kirjutas Saan oma sotsiaalmeediapostituses, miks filmi tasuta jagab. Piletiraha asemel soovitab filmimees teha annetuse Toidupangale, kel hetkel abi väga tarvis.

Ken Saan rääkis ERR-ile, et Mägi on pärit sellisest advokaatide põlvkonnast, keda tuntakse suurte staaridena: «Filmis joonistus välja see, et Monika on selle ajastu advokaat, kus kohtus toimus esinemine. Kohtu mõjutamine, nagu filmides näha saab, kurjad pilgud, jalgadega trampimine. Sellist teatraalsust ja show-elementi enam kohtusaalides ei näe, siis ikka inimesed astusid saali ja see oli nagu teatrilava.»