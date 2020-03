Eesti tennisetreeneri üleskutse: näitame presidendile, mida tähendab tõeline toetus

Lisaks tööle Tenniseliidus on Aleksander Jürgens Tallinki tennisekooli peatreener ning Eesti ja Baltimaade ainus ITFi poolt tunnustatud tennisetreenerite koolitaja.

Jürgens kirjutab oma sotsiaalmeediakontol, mida tähendab spordiklubide päevapealt sulgemine tegelikult, kui paljusid inimesi see hõlmab ning kutsub tennisesõpru üles mõistvale suhtumisele ning mitte tühistama püsiaegu klubides. Samuti on vilunud tennisetreeneril sõnum tennist harrastavate laste vanematele.

Jürgens ütles, et teda ajendas oma tundeid kirja panema suur mure tenniserahva pärast: «Sisuliselt kõik treenerid on nüüd paar kuud tööta, mõelge, mida see tähendab!»

Kogu oma teadliku elu tennisega tegelenud Jürgens kutsub üleskutset lugema kõiki, kes kunagi reketit käes hoidnud.

Ta kirjutab, et ajal, mil riik kutsub oma kodanikke üles kiiremas korras koju naasma (oma kulu ja kirjadega ning ise marsruuti kokku pannes), keegi teine rahulikult kodus istuma ja puhkust nautima (samal ajal kui su tööandja ülikiires tempos pankroti poole kihutab) ning Vabariigi president palub telefonidega aknast valgust näidata (miks ei võiks poliitikud suud kinni hoida, kui neil pole midagi tarka öelda?!?), tähendab eriolukorra välja kuulutamine spordiklubidele ränka hoopi.

Ta kutsub üles tenniseinimesi mitte tühistama püsiaegu, sest muidu on tennisekeskused sunnitud oma tegevuse lõpetama. Ei oleks lastetrenne, unistusi, emotsioone, toredaid kohtumisi ja tennist! Jürgens kinnitab, et mõistab, et kõigil on raske.

«Ohus on klienditeenindajad, kes teavad, millist väljakut sa eelistad ning mis päeval ja ajal mängida tahad. Klubid mõtlevad kindlasti hetkel pingsalt kuidas kliente hoida, küll saad ka sina oma tunnid täis mängitud. Anna klubidele võimalus ka kuu-paari pärast uksed lahti hoida ja ära katkesta oma lepingut. Sama üleskutse on mul ka sinu lapse treeneri kohta. Paljud teist unistavad, et teie lapsest saaks järgmine Anett või Jürgen./--/ Teie lapse treener ei õpeta vaid tennist. Ta õpetab, kuidas emotsioonidega hakkama saada, kui kõik ei lähe nii nagu vaja. Ta õpetab kuidas vastasest lugu pidada, oma tegude eest vastutada ja probleemidega ise hakkama saada. Need inimesed on praegu hädas. Treeninguid ei toimu, sissetulekut pole. /--/ Andke klubidele aega muutustele reageerida, mõelda uute viiside peale kuidas treeninguid läbi viia ja teie lapse sportlikku taset tõsta.

Kui teil vähegi võimalus on, ärge katkestage neid lepinguid. Klubijuhi ja treenerina olen kindel – me ei unusta seda ja leiame võimaluse, kuidas teile see heaks teha.»