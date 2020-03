Jalgpallistaar põgeneb suletud maailmas - kannul Interpol ja vägistamissüüdistused

«Mäletan, et temast ilmus artikleid, kuid meeskonnakaaslasena ei taha nendega eriti pistmist teha. Ausalt öeldes, ma isegi ei teadnud täpselt milles teda süüdistati, mis oli tõde ja mis mitte,» meenutab tolleaegne tiimikaaslane Christopher Telo.

Sarri süüdistati vägistamises. Ja rohkem, kui ühel korral. Nüüd on mees jooksus. Interpol on teinud tema kohta rahvusvahelise kinnipidamismääruse.

Aastal 2015 kirjutas Rootsi väljaanne Expressen, et senegaallane vägistas 23-aastase rootslanna. Sarr mängis siis Norra klubis Sogndal. Rootsi neiu sõnade kohaselt seksis ta pärast üht Stockholmis peetud matši Sarri meeskonnakaaslasega. Too lahkus pärast vahekorda hotellitoast ja naine jäi magama. Äkki avastas ta, et Sarr oli tema peal.