Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart täielikust liikumiskeelust: pole mõeldav, et kõik istuvad kodus

«Alustame sellest, et kõik tähtsamad valdkonnad on praegu igapäevase monitooringu ja kontrolli all,» tutvustas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart linna järgmisi samme selleks, et viiruse levikut tõkestada.

Kui transpordis on Kõlvarti kinnitusel tagatud täiendav desinfitseerimine ja koolid on üle viidud kaugõppele, siis lasteaiad jätkavad tööd. «Ma tean, et paljud omavalitsused panid ka lasteaiad kinni, meie seda praegu ei tee,» selgitas Kõlvart.

Sotsiaalvaldkonnas valmistub linn selleks, et saaks abivajajaid teenindada. Sealhulgas ka reserve kogudes. «See tähendab, et meil mõned inimesed praegu jäävad tööst eemale sel lihtsal põhjusel, et seda tööd praegu ei ole. Aga nemad peavad olema valmis aitama vajadusel teistes valdkondades,» lausus Kõlvart.

Milline on Tallinna tervishoiusektori valmisolek selleks, kui peaks juhtuma, et viiruse levik hakkab drastiliselt kasvama?

Meditsiinivaldkonda kriisiolukorras kontrollib ja reguleerib küll riik, aga Kõlvarti sõnul tegeleb ka Tallinn sellega aktiivselt, et teenus oleks kättesaadav.

«Ma arvan, et täna on väga tähtis levitada õiget infot, et suuremas plaanis koroonaviirust saab ravida ka kodus ja tegelikult, mida vähem kontakte, seda parem,» julgustas Kõlvart kõiki, ka haigeid, kodus püsima ja tuletas meelde, et arsti poole võiks pöörduda ainult raskete juhtumite puhul.

Eelmise nädala reedel kohtus linnapea ka olulisemate kaubanduskettide esindajatega. Kohtumisel oli muuhulgas juttu ka sellest, et ei ole vaja toitu ülemäära varuda ja see paanika, mida mõned päevad tagasi näha sai, kus letid olid tühjad, ei olnud üldse seotud sellega, et Eestis oleks toit otsa saamas. Asi oli lihtsalt tarneraskustes. Samal põhjusel on ka e-poodides pikad järjekorrad. Tegemist ei ole kaubapuudusega, vaid sellega, et kauplustel ei jagu piisavalt pakkijaid.

«Kaupa jätkub nii igapäevaste vajaduste rahuldamiseks kui vajadusel saavad inimesed ka varusid tekitada ja seda võib teha. Aga seda tuleb teha rahulikult ja tuleb aru saada, et on piisavalt kaupa ja piisavalt toitu ja saab seda osta iga päev, niipalju kui on vaja,» selgitas Kõlvart.

Linnapea sõnul kinnitasid kõik kauplusteketid, et kaupa on ja seda saab vajadusel juure tuua.

Kõlvart julgustas inimesi ka kauplustesse appi minema, kui kellelgi selleks võimalus on. «Ma arvan, et mõnes valdkonnas, nagu turismivaldkonnas, seda tööd ei ole, aga samas on selliseid praegu probleemseid valdkondi, kuhu inimesi on vaja. Sealhulgas ma arvan, et mõni hetk linn hakkab inimesi täiendavalt tööle kutsuma,» lausus Kõlvart ja lisas, et selleks tuleb rahulikult olukorda jälgida ja kui see võimalus on olemas, siis saab igaüks ka enda abi ühes või teises valdkonnas pakkuda.

Kas aga linn on mõelnud kehtestada ka mingeid piiranguid või sundusi, et teatud vanusegrupis inimesed ei tohiks üldse kodust välja tulla?

«Alustame sellest, et tuleb vältida kontakte, aga ei ole mõeldav, et kõik inimesed istuvad kodus, sealhulgas ka eakad inimesed, sest on vaja jalutada ja vajadusel tuleb käia ka kauplustes,» selgitas Kõlvart ja lisas, et oma käike tuleb lihtsalt planeerida nii, et kontakte teistega oleks minimaalselt.