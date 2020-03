Koroonapaanika tõttu WC-paberit haaranu lasi noa käiku

Psühholoogide ja psühhiaatrite arvates kasvab igasugune vägivald, kaasa arvatud perevägivald, kuna inimesed on sunnitud kodus olema ja tavapärane elu on häiritud.

«Tegemist on nagu sõjaseisukorraga. Nooremad inimesed on harjunud elama mugavat ja rahulikku elu, kus kõik vajadused on rahuldatud. Vanem põlvkond tuleb keerulise olukorraga paremini toime. Nende seas on inimesi, kes on elanud üle Teise maailmasõja,» selgitasid psühholoogid.