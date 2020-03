Poksi suurkuju Tyson Fury taas dopinguskandaalis

Fury veres leidus anaboolset steroidi nandrolooni. 2015. aastal olevat ta palganud farmeri Martin Carefooti, kes kinnitaks, et poksija tõepoolest tema käest riknenud liha sai. Nüüd on toosama farmer aga kinnitanud, et mingit metssea liha tema Furyle ei müünud ega andnud:«Mul pole kunagi mingit metssiga olnudki!»

«See, et keegi üldse võtab seda venda tõsiselt, on täiesti kummastav. Tyson pole tolle farmeriga kunagi kohtunud, see on täielik jama. Aga las UKAD vaatab faktidele otsa ja lõpetab selle asja ära,» ütles Warren. «Tundub, et kuna jalgpallihooaeg on läbi, siis pole väljaannetel lihtsalt enam millestki kirjutada,» lisas ta.