NALJA NABANI ⟩ Tanel Padar tegi koos kihlatuga vannitoas trikki

Padar jagas sotsiaalmeedias koomilist videoklippi, millel oli oluline mõte. Nimelt tegid Padar ja Villmann järgi populaarse TikToki video, kus kaks inimest «kohad vahetavad». Taustaks on laul, kus kõlab inglise keeles lause «I just flipped the switch», mille tähendus tõlgendub järgmiselt: «ta pööras asja ümber».

Padari postitatud video alguses on näha, kuidas Villmann peseb käsi ning tantsib aga hetke pärast vahetab ta Padariga kohad. Humoorikaks teeb video ja trendi see, et kohtade vahetamisel vahetatakse ka riietus.

Nõnda on video lõpus Villmanni roosa «nabapusa» ja sinised püksid selga pannud hoopis Padar! Kihlatu pusa jääb muusikule muidugi natuke väikseks ning Villmanni patsikummil pole Padari peas paljust kinni hoida.

Villmann kannab video lõpus muidugi Padari riideid.

Humoorika video-postituse pealkirjas rõhutab Padar oma fännidel, et tuleb kodus püsida ja käsi pesta. «Soovin kõigile tervist ja kutsun üles vastutustundlikule käitumisele. Loodame, et kogu möll möödub kiiresti ja edukalt,» kirjutas Padar ja lisas, et kohtub kõigiga juba varsti esinemistel.

Postituses tõi Padar ka välja, et see video on üks näide sellest, kuidas lapsevanemad aega sisustavad kui on peal kodurežiim ja laps magab.