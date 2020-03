Eestis elav Ameerika koomik Stewart Johnson: praegu on täpselt õige aeg naljadeks

Johnson jagas Twitteris oma mõtteid, kuidas koroonaviiruse ajal tuju üleval hoida. «Loen ja kuulen pidevalt, et praegu pole naljade jaoks õige aeg. Ma ei nõustu sellega! Praegu on naljade jaoks täpselt õige aeg! Kui sa suudad raskuste ja kaotuste ajal leida kasvõi ühe asja, mille üle naerda, oled sammu võrra lähemal, et emotsionaalselt paraneda,» kirjutas koomik.

Johnson meenutas, et kui parvlaev Estonia 1994. aastal uppus, polnud ühtki Eesti peret ega suhtlusringkonda, keda see kaotus puudutanud poleks. Pole ka teada, kui paljudele koroonaviirus levib. «Meil on nii palju tehnoloogiat, nii et kasutage seda. Rääkige oma pere ja sõpradega, naerge nendega. Kui oled karantiinis, söö oma vetsupaberist õhtusööki koos lähedastega videosilla vahendusel,» soovitas koomik.

Johnson toonitas, et vanemate kui 80-aastaste suremus on täpselt 100 protsenti. «Samasugune suremus kehtib 20-, 30- ja 40-aastastele ning lastele ka. Lugege ridade vahelt, kui te pihta ei saa,» viskas ta nalja, viidates sellele, et lõplikult ei õnnestu surma vältida kellelgi.