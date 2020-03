USA ilukirurgi süüdistatakse naiste uimastamises, vägistamises ja selle kõige filmimises

Järgmisel aastal leidis üks töötaja Gupta töölaualt kuni 20 SD-kaarti. Föderaalagentide sõnul, kes kaartidel olnud materjali läbi vaatasid, rääkisid, et need sisaldasid viite erinevat videosalvestist, kus Gupta toimetab nelja erineva teadvuseta naise kallal.

Üks töötaja meenutas, et keeldus kord ketamiini suure saadetise vastuvõtmisest, mis oli kliinikusse saadetud. Alguses arvas töötaja, et see oli kliinikusse ekslikult saadetud, kuid alles hiljem mõistis ta, et Gupta oli selle tõenäoliselt tellinud.