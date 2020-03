Netis levib üleskutse, mis võib nii mõnegi ürituse korraldaja jaoks osutuda elupäästjaks!

Enamik märtsis ja aprillis toimuma pidanud sündmusi on, kas edasi lükatud või täielikult tühistatud. Soovi korral on enamik korraldajaid pakkunud võimalust eelmüügist ostetud piletid tagastada, ent sellega kaasneb paratamatult ka meeletu kahju.



IDA Raadio saatejuht ja pianist Kirke Karja on sotsiaalmeedias löönud käima vahva üleskutse, mis võiks olukorda veidi parandada: «Mulle tagastati täna pisut pappi mõnede ammu soetatud piletite eest ja kuidagi nukker hakkas selle kõige pärast. Ja siis kuulsin Norra kolleegidelt, et neil ongi juba käimas selline ülitore aktsioon: kontserdi- või teatripileti vms lunastanud inimesi ärgitatakse mitte nõudma tagasi piletiraha. Kuulsin täna ka ise mitmetelt korraldajatelt, et neil on äärmiselt keeruline olukord ning jätkusuutlikkus midagi tulevikus korraldada on tõsise küsimärgi all.»