USA võimud alustasid suuroperatsiooni, et tabada üks Mehhiko kardetumaid narkoparuneid

Kümme aastat hiljem on sellel riikidevahelisel kuritegelikul ühendusel kontaktid Kolumbias, Peruus, Boliivias, Kesk-Ameerikas ja Ameerika Ühendriikides. Arvatakse, et kartell tegutseb 24 Mehhiko osariigis, sealhulgas Jaliscos, Michoacánis, Baja Californias, Veracruzis, Chihuahuas ja Méxicos.

Narkoparun soovib väidetavalt oma kodumaal pensionile jääda. Selleks, et oma turvalisus tagada, oli mees aga viidanud, et kavatseb end «inimmüüride» taha peita.

Teisipäeval teatas aga uudistekanal Infobae, et kuuldavasti on Oseguera haige ja tema kartelli tulevik on ebakindel, kuna kaks tema last on USA-s vanglas ja El Mencho pole järgmist kartelli juhti määranud.