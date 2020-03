VIDEO ⟩ Kanada peaministri abikaasal Sophie Trudeau’l diagnoositi koroonaviirus

Cnn.com teatas viitega Kanada peaministri kantseleile, et peaministri naisel on koroonaviiruse kerged sümptomid ja ta jääb kaheks nädalaks karantiini.

«Peaministril ei ole haiguse sümptomeid, kuid oma arsti soovitusel on ta kaks nädalat karantiinis. Talle ei ole koroonaviiruse testi tehtud. Ta jätkab töötamist kodus ja pöördub rahava poole 13. märtsil,» edastas peaministri kantselei esindaja.

Ta lisas, et arstide sõnul ei ole nakatumisohtu neil inimestel, kellega Justin Trudeu enne karantiini kokku puutus.

Kanada peaministri naine tänas sotsiaalmeedias inimesi, kes tema tervise kohta küsisid ja ta teatas, et tal ei ole raskeid sümptomeid ja temaga on hästi.

«Mul on küll uue viiruse sümptomid, kuid kuna haigus on leebe, siis olen varsti taas jalul. Olen oma kodus karantiinis ja mõtlen neile kaasmaalastele, kellel on koroonaviirusest tingitud haigus või mõni teine haigus raskemal kujul,» kirjutas Sophie Trudeau sotsiaalmeedias.