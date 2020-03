Lewis Hamilton: mul kahju fännidest, kes Austraaliasse sõitsid

«Kurb, aga see on õige otsus. Kõik tahavad võistelda, kuid peame jääma realistideks - tervis on tähtsam, kui võidusõit,» sõnas Briti vormelipiloot Lewis Hamilton.

«Keegi ei tea täpselt, kui ohtliku ja laia levikuga viirusega meil on tegemist, kuid peame kasutusele võtma kõik ettevaatusabinõud, et inimesed viirusega ei nakatuks. Tean, et etapi ärajäämine on pettumust valmistav, kuid see otsus on ainuõige,» lisas kuuekordne maailmameister.