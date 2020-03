Tšellist Silvia Ilves ei suutnud Neitsovi uue kallima pärast laval keskenduda

Kae naisi!!! ❤️❤️ Kui täna lavale tulin ning @alyona_tinyakova kaunist pale esireas punases kostüümis nägin, ei suutnud ma mitu lugu keskenduda korralikult! 🤩🙈

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on Mar 11, 2020 at 12:42pm PDT