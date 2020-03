Koroonakirves raiub Ameerika telesaadetelt stuudiopubliku: kuidas reageerib Eesti?

Ühendriikide telekanalid NBC, CBS, TBS, HBO ja Comedy Central andsid teada, et kõik nende hilisõhtused teleprogrammid, mida filmitakse New Yorgis, saavad edaspidi purki ilma stuudiopublikuta, vahendas The Washington Post.

Niisiis lähevad publikuta eetrisse muuhulgas Stephen Colberti, Jimmy Falloni, John Oliveri, Seth Meyersi, Trevor Noah ja Samantha Bee saated. Bee saade «Full Frontal with Samantha Bee» muutus publikuvabaks juba eile, teised alustavad järgmise nädala esmaspäevast.

Telekanal NBC ütles teadaandes, et nende jaoks on tähtsaim töötajate ja külaliste turvalisus. «Meie ettevõte loodab aidata kaasa nakkuse edasikandumise vähenemisele,» öeldi teates. Eilse seisuga oli New Yorgi osariigis 212 koroonaviiruse juhtumit ning New Yorgi linnas 48.

Trevor Noah saade on üks paljudest, mis peab järgmisest nädalast eetrisse minema stuudiopublikuta. FOTO: AP/Scanpix

Roosma: loodan, et asi ei eskaleeru

Kuigi Eestis on ära jäetud arvukalt kultuuriüritusi ja muid rahvarohkeid sündmusi, pole riigilt veel kindlaid korraldusi tulnud. Terve Eesti peale on nakatunuid hetkel 19, seda on kaks ja pool korda vähem kui New Yorgi linnas. Samas elab Eestis ka üle kuue korra vähem inimesi.

Kanal 2 uue stuudiosaate «Mida vanemad sulle ei rääkinud» produtsent Tuuli Roosma ei teadnud kindlalt öelda, kas sel pühapäeval salvestus toimub. «Meil on mõni päev aega, et me saame natuke veel otsustada. Praeguse seisuga peaks veel toimuma,» ütles Roosma Elu24-le.

Roosma lisas, et kuna saates on stuudiopublikul väga tähtis roll, oleks salvestust keeruline ilma publikuta teha. «Ma loodan, et see asi ei eskaleeru, aga kui eskaleerub, eks me peame vastava otsuse vastu võtma,» kinnitas Roosma ning arvas, et ilma publikuta lükataks ilmselt terve salvestus edasi.

Siiani on kontrollitud, et saatekülalised poleks tulnud riskipiirkondadest ega nakkusega muul moel kokku puutunud.

Kanal 2 saate «Mida vanemad sulle ei rääkinud» salvestusel on kohal umbes 30 inimest. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Saate «Mida vanemad sulle ei rääkinud», mida juhib seksiekspert Epp Kärsin, esimene osa on eetris homme õhtul kell 20.00. Kui selle saate salvestusele on oodatud umbes 30 inimest, siis Stephen Colberti õhtune jutusaade filmitakse New Yorgis Ed Sullivani teatris, kuhu mahub umbes 500-pealine publik.