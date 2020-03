Poeomaniku isetehtud desinfitseerimisvahend tekitas mitmel lapsel põletusi

Nüüd on aga naine prokuratuuri teatel uurimise all, sest isetehtud puhastusvahend põhjustas neljale poisile põletusi.

New Jersey peaprokurör Gurbir Singh Grewal teatas, et lisaks on algatatud uurimine kaupluste müügitavade osas, mis on seotud just poodides pakutavate tervise- ja hügieenitoodete müügi ja reklaamimisega alates koroonaviiruse puhangu ilmnemisest.