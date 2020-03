Hiina sulges koroonaviiruse tõttu Džomolungma

Möödunud aasta ronimishooajal oli sel mägironijate seas populaarsel, kuid raskel mäel rekordiliselt 885 ronijat, kellest 644 ronis Nepali poolelt ja 241 Hiina autonoomse piirkonna Tiibeti poolelt, teatab afp.com.

Kuigi Hiina sulges oma ronimiskoridori, on Nepali oma seni avatud. Nepal nõuab ronijatelt viimase 14 päeva kohta detailset ülevaadet, kus on oldud ja mida tehtud ning vähemalt kahe arsti kinnitust, et mägironijal ei ole koroonaviirust.

Osad mägironimisgiidid on teatanud, et hoolimata loa saamisest, tema ja ta grupp sel aastal ei tule.

Austria mägironimisfirma Furtenbach Adventures omaniku Lukas Furtenbachi sõnul informeerisid Hiina võimud teda, et sel ronimishooajal ei ole võimalik Hiina poolelt Džomolungmale ronida.

Furtenbachi teatel viib ta oma 11 klienti Nepali, kus ronimiskeeldu veel ei ole.

Veel üks mägironimisfirma Alpenglow Expeditions teatas, et tühistas selle hooaja Džomolungma plaanid.

«Hiina astus õige sammu, et ei luba ronijaid mäele. See näitab vastustustundlikkust. Olukord on koroonaviiruse tõttu eluohtlik ja keegi ei soovi oma eluga riskida,» teatas Alpenglow Expeditions esindaja Adrian Ballinger.

Alates jaanuarist on Tiibeti turimispiirkonnad koroonaviiruse tõttu suletud.

Nepali mägironimisfirmad on saanud teateid, et nende juures broneeringuid teinud ei tule ronima.

Üks neist on Pioneer Adventure, mille esindaja Pasang Tenje Sherpa teatas, et grupid on tühistanud tulemise, kuid veel on 23 üksikmägironijat, kes loodavad mäele pääseda.

Nepali mägironijad, kes enne hooaega teevad Džomolungmale ronimisteekonna, on juba mäel seda tegemas.

Varasemate aastate ronimishooajal, mis kestab aprillist maini, on Džomolungmal sadu mägironijaid. Möödunud aastal oli neid rekordiliselt palju ja mäel liikumisel tekkis järjekord, mis seadis ronijate elu ohtu.

Mägironijad Džomolungmal FOTO: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

Nepalis on seni vaid üks koroonaviiruse nakkuse saanud, samas Hiinas on viirushaiguse Covid-19 tagajärjel surnud üle 3000 inimese ja viirusega on nakatunud üle 80 000 inimese.

Uus koroonaviirus hakkas 2019. aasta detsembris levima Hiinas Hubei provintsis Wuhanis, olles nüüd jõudnud rohkem 100 riiki.

Maailma Terviseorganisatsioon WHO teatas, et haiguspuhang on saanud pandeemia mõõtmed.