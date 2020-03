Trumpi reisikeeld ei puuduta ta Euroopa golfiväljakuid

Euroopa väljaannete teatel ei puuduta reisikeeld neid Euroopa riike, kus USA presidendil on golfiväljakud.

USA reisikeeld puudutab eelkõige Schengeni riike, kuid Euroopas on veel riike, mis sellesse viisaühendusse ei kuulu. Neist kaks on Suurbritannia ja Irimaa, kus on kolm Trumpile kuuluvat golfiväljakut.

Trump on oma presidendiameti ajal külastanud kõiki kolme, mis on Suurbritannias olevad Trump Turnberry ja Trump International Golf Links ning Iirimaal asuv Doonbergi golfikeskus.