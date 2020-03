Saksamaa vormelistaar: peame olema valmis selleks, et F1 etappi ei toimu

F1 on parajasti viie vormelipersonali liikme koroonaviiruse testi tulemuste ootel. Vormel 1 käesoleva hooaja avaetapi toimumine Austraalias on kahtluse all. Austraalia terviseametnikud teatasid, et iga F1 tiimi liige, kellel esinevad koroonaviiruse nähud, pannakse karantiini.