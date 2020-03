Kas Taanist saab teine Euroopa riik, mis on koroonaviiruse tõttu lukus?

Peaminister Frederikseni sõnul tuli astuda drastilisi samme, kuna Taanis levib nakkus kiiresti ja nakatunuid on juba 442.

«Riigis elu peatamisel on tagajärjed, kuid kui me seda ei teeks, oleks olukord hullem. Kui koroonaviirus ei leviks nii kiiresti ja ei oleks nii ohtlik, siis me midagi sellist ei teeks. Peame oma kodanikke kaitsma,» sõnas Taani peaminister.