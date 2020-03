Eesti filmi- ja teleauhindade gala lükkub septembrisse

«Oleme kiiresti muutuval situatsioonil ja Terviseameti soovitustel pingsalt silma peal hoidnud ning on üha selgem, et olukord on ettearvamatu. Soovime, et EFTA 2020 gala oleks kõigile meeldiv elamus ning loodame ja usume korraldustiimiga väga, et septembris on võimalik seda tagada,» sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.