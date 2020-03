Printsess Beatrice’i pulm võib koroonaviiruse tõttu ära jääda

Briti õukonnaallika teatel ei pruugi pulma pääseda Beatrice’i kihlatu Edoardo Mapelli Mozzi pereliikmed, kes elavad Itaalias Lombardias ja on praegu seal karantiinis, teatab dailymail.co.uk.

Mitmed lennufirmad on katkestanud lennud Itaaliasse ja ei ole teada, kas mais lõpus lennatakse sinna taas ning seega on kahtlus all, kas peigmehe pere saab pulma lennata.