Šoti metsast leiti Churchilli salaarmee punker

Ilmnes, et tegemist oli ühega sadadest punkritest, mis ehitati Teise maailmasõja ajal Ühendkuningriiki natsisissetungijate saboteerimiseks, teatab livescience.com.

Betoonpunkreid, kuhu mahtus kuni kaheksa eriüksuslast, rajati üle Suurbritannia ja paljud neist on seni avastamata.

Šoti arheoloogiaühingu teatel leidsid metsalangetajad punkri Edinburghist lõunasse jäävalt alalt ja selle sügavam osa on 1,3 meetri sügavusel maa all.

Plekist katuse ja telliskiviseintega punker on nagu kivist kilukarp, mille pikkus on seitse meetrit ja laius kolm meetrit. 7–8 sõdurit oleks seal vastu pidanud kuid ja isegi aasta, sest seal oli piisavalt varustust.

Need mehed oleksid natside sissetungi ajal tegutsenud autonoomse sissisõdurite rühmana, väljudes oma varjatud punkrist ja takistades vaenlase edasiliikumist igal võimalikul viisil.

Eriüksuste liikmed said brutaalse väljaõppe, et varitseda, panna toime mõrvasid, hävitada vaenlase tehnikat ja plindrisse sattudes teha enesetapp, et mitte vaenlase kätte langeda.