Salaküttide tapatöö järel on maailmas alles vaid üks valge kaelkirjak

Arvatakse, et emakaelkirjaku ja tema vasika tapsid salakütid.

Keenia looduskeskuste teenistus kutsuti asja uurima pärast seda, kui teatati, et kaelkirjakuid pole juba mõnda aega nähtud.

Luude leidmise järel arvasid metsavahid, et need olid seal olnud vähemalt neli kuud.

«See on Ijara ja kogu Keenia kogukonna jaoks väga kurb päev. Oleme kogu maailmas ainus kogukond, kes tegeleb valgete kaelkirjakute hoidmisega,» ütles Keenia Garissa maakonna varjupaiga haldaja Mohammed Ahmednoor .

Rahvuspargi töötajad kirjeldasid tapmist kui lööki edusammudele, mida kogukond on teinud haruldaste ja ainulaadsete liikide säilitamisel. Lisaks on Ahmednoori sõnul haruldaste loomade tapmine ka äratuskõne ohustatud liikide kaitsemeetmete suuremale toetamisele.

Nüüd on varjupaigas alles vaid üks valge kaelkirjak, härg.

Loomadest kirjutasid sellised väljaanded nagu USA Today , The Guardian , Inside Edition ja National Geographic .

«See on suur kaotus, arvestades, et geneetikauuringud ja teadusuuringud, mida teadlased selles piirkonnad teinud olid, on nüüd justkui veega alla lastud. Lisaks olid valged kaelkirjakud piirkonna turismile suureks tõukeks,» ütles Ahmednoor.