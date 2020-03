USA paar andis kohtusse kruiisifirma, mille laeval on koroonaviiruse puhang

Nad tahavad kohtu kaudu saada üks miljon dollarit, kuna firma seadis nende elu ohtu ja nad on laeval lõksus, teatab msn.com.

Ronald ja Eva Weissberger on nende 3500 inimese seas, kes on California Oaklandi sadamas laeval karantiinis.

Laev jäi pärast seda, kui kahe reisija ja 19 meeskonnaliikme koroonaviiruse test oli positiivne, San Francisco lähedale reidile ja hiljem lubati Oaklandi sadamasse.

Esmaspäeval Los Angelese föderaalkohtusse esitatud kaebuses on kirjas, et Princess Cruises lubas laeval sõita teades, et varem oli sellel kruiisilaeval kaks reisijat, kellel pärast lahkumist diagnoositi uus koroonaviirus.

Weissbergerite arvates oleks pidanud enne nende kruiisi algust 21. veebruaril laev desinfitseeritama ja pardale tulijate tervist kontrollitama.

«Ma ei ole just kõige tervem inimene. Mul on südamestimulaator. Kui oleksime teadnud, et laeval on koroonaviirus, oleksime kruiisi esimeses peatussadamas maha läinud ja koju lennanud,» sõnas Ronald Weissberger.

Kruiisifirma teatas 4. märtsil, et laeva Grand Princess kruiis katkestatakse, kuna pardal on koroonaviiruse nakkuse saanuid ning laev on California ranniku juures, kuni antakse luba mõnda sadamasse siseneda ja seal karantiini jääda.

Laeva reisijad ja meeskonnaliikmed viiakse millalgi isloeerimispaika, kus kõige haigemad transporditakse kiirabiga haiglatesse.

Reisijaid hakati isoleerimiskohta viima 9. märtsil, kuid enamik neist on ikka kruiisilaeva pardal. California kuberneri Gavin Newsomi arvates kulub laeval olijate karantiini viimiseks kuni kolm päeva, sest kõigile tuleb teha kehatemperatuuri mõõtmine.

«Haiguspuhang on mõjutanud nii reisijaid kui ka meeskonnaliikmeid. Anname endast parima, et viiruspuhangust tekitatud probleemidest jagu saada,» teatas kruiisifirma.

Lisati, et nad ei kommenteeri, kas neid on kohtusse antud.

Kruiisifirmale Princess Cruises kuulub ka laev Diamond Princess, mis oli mõnda aega Jaapanis Yokohamas karantiinis. Sellel laeval oli 700 inimest saanud uue koroonaviiruse nakkuse.

USA siseministeerium soovitas ameeriklastel kruiisidest loobuda, kuni koroonaviiruse oht on möödas.

Hiinas Hubei provintsis Wuhanis möödunud aasta detsembris levima hakanud uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 tingitud haiguse Covid-19 tõttu on surnud üle 4100 inimese ja üle 100 000 on nakatunud.