Saksamaa tennisetäht: saan inspiratsiooni oma emalt

«Ema roll minu elus? Ta andis endast kõik, tegi absoluutselt kõik selleks, et minust ja vennast saaksid tennisemängijad. Ja meist said. Ta on meie arengusse ja karjääri panustanud nii palju, et sõnadest ei piisa,» rääkis Zverev tennisworld.comile.