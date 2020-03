Kas jalgpalli Euroopa meistrivõistlused mängitakse ainult Venemaal?

Samal ajal kui koroonaviirus hoiab tervet Euroopat hirmu all, võiks Trabucchi arvates Venemaa jalgpalli EMi korralduse täielikult enda kanda võtta.

«Arvan, et nii mõnedki korraldajamaad keelavad UEFA-l 2020. aastal EMi korraldamise oma riigis või planeeritud kujul - et maailmajao meistrivõistlused toimuksid 12 eri riigis.»

«Kui Venemaal pole spordivõistluste külastamise keeldu, siis miks ei võiks Euro 2020 lasta venelastel korraldada? No näiteks kasvõi ilma välimaiste fännideta...,» pakkus itaallane.

Jalgpalli Euroopa meistrivõistlused peaks toimuma 12. juunist kuni 12. juulini kaheteistkümnes eri linnas. Mängukohad on Amsterdam, Bakuu, Bilbao, Budapest, Bukarest, Glasgow, Dublin, Kopenhagen, London, München, Rooma ja Peterburi.

Venemaa on varem teinud ettepaneku, et nad võiskid võtta suurema vastutuse jalgpalli EMi korraldamise eest, kui teistel riikidel seoses koroonaviiruse levikuga sellega raskusi on.