Haiguspuhangud on kogu inimkonna ajaloo jooksul elu mõjutanud, kõige varasem ülestähendus ulatusliku haiguspuhangu kohta pärineb 430. aastast eKr Peloponnesose sõja ajast.

Pandeemiad on võtnud elu miljonitelt inimestelt ning pannud inimesi elu ja surma teemal filosofeerima.

Münt, millel on kujutatud Ida-Rooma keisrit Justinianus I (482–565 pKr)

Tema valitsusajal 6. sajandil tabas impeeriumit katk, mida tänapäeval tuntakse Justinianuse katku nime all. Ajaloolaste arvates suri selle epideemia tagajärjel 25 protsenti impeeriumi elanikkonnast.

Must surm (1346–1353)

Aastatel 1346–1353 möllas Euroopas must surm ehk muhkkatk, mis võttis elu vähemalt 25 miljonilt inimeselt. Euroopas kulus 200 aastat, enne kui jõuti 1346. aasta eelse rahvaarvuni.

Euroopas tõstis haiguspuhang ellujäänute elatustaset. Töölistel avanesid uued võimalused, sest töökätest oli paljudes paikades puudus, inimeste liikumine suurenes ja nad said jõukamaks. Lisaks takistas muhkkatk mõneks ajaks sõjapidamist.

Katku tekitab katkubakter Yersinia pestis ning see levib näriliste ja kirpudega.

Rõugeviiruse nakkuse saanu. Pilt on illustreeriv

Eurooplased said Uuest Maailmast hõbedat ja kulda ning seal tekkis Hispaania impeerium, mis Briti majandusteadlase John Maynard Keynesi arvates pani aluse tänapäeva kapitalismile.

Rõuged on rõugeviiruste põhjustatud lööbeline viiruslik nakkushaigus.

Esimene kooleraepideemia oli 19. sajandi alguses Indias Jessore’is. Kokku on olnud seitse kooleraepideemiat, mis võtsid elu miljonitelt inimestelt.

Briti arst John Snow taipas 1854. aasta Londoni epideemia ajal, et haigus on seotud joogivee saastumisega. Ta leidis, et Londoni Soho piirkonna avaliku veepumba vees oli Vibrio cholerae bakter, mis tekitab koolerat.